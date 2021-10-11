Алар Карис вступил в должность президента Эстонии

ТАЛЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Бывший директор Эстонского национального музея Алар Карис в понедельник вступил в должность нового президента Эстонии.

Карис принес должностную присягу на заседании парламента (Рийгикогу). Он сменил на этом посту избранную в 2016 году Керсти Кальюлайд.

Алар Карис был избран новым президентом страны 31 августа . Во втором туре голосования в Рийгикогу кандидатуру Кариса поддержали 72 депутата при необходимых 68 голосах. В общей сложности в голосовании приняли участие 80 депутатов 101-местного парламента.