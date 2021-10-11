В Буркина-Фасо начался процесс по делу об убийстве бывшего президента страны Тома Санкары

ПРЕТОРИЯ, 11 октября. /ТАСС/. Военный трибунал Буркина-Фасо начал в понедельник рассмотрение дела об убийстве 34 года назад президента страны Тома Санкары, предъявив обвинения 14 лицам, включая бывшего главу государства Блэза Компаоре. Об этом сообщил буркинийский новостной портал leFaso.

После первых 30 минут работы трибунала был объявлен перерыв, так как адвокаты подзащитных дали отвод ряду судей, отмечает портал. На процессе присутствуют 12 обвиняемых. Бывший президент Компаоре, проживающий в Кот-д'Ивуаре, отказался прибыть в столицу Буркина-Фасо Уагадугу на том основании, что сомневается в объективности судей.

Пришедший к власти летом 1983 года в результате военного переворота Тома Санкара был убит 15 октября 1987 года во время проведения заседания совета министров Буркина-Фасо. Одним из руководителей государственного переворота был Блэз Компаоре, занимавший тогда пост министра юстиции.

На момент своей гибели Санкара был одним из самых популярных левых политических деятелей Африки. Он призывал страны континента не выплачивать задолженность западным странам и бороться против глобализма. Он стал инициатором переименования Верхней Вольты в Буркина-Фасо, что на местном языке означает "земля неподкупных людей". Санкара со своей семьей жил в небольшой квартире и ездил на работу в президентский дворец на подержанной машине. Как указывает журнал Jeune Afrique, Санкару часто называли "африканским Че Геварой".

Захвативший власть Компаоре находился на посту президента Буркина-Фасо с 15 октября 1987 по октябрь 2014 год. Он был вынужден уйти в отставку в результате крупных выступлений народных масс и потери поддержки со стороны военных. Компаоре бежал из страны. В апреле ему и еще 13 лицам судебные власти Буркина-Фасо предъявили обвинения в посягательстве на безопасность государства и сокрытии улик преступления, был выдан ордер на его арест.