Глава МИД Британии обсудит с коллегами из Прибалтики тему "враждебной деятельности" России

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс намерена в понедельник обсудить с коллегами из Латвии, Литвы и Эстонии вопросы экономического и оборонного сотрудничества, а также необходимость противостоять "враждебной деятельности" РФ. Об этом говорится в документе, распространенном ведомством в преддверии встречи министров, которая будет проходить в загородной резиденции главы МИД в графстве Кент.

"Министр иностранных дел также подчеркнет необходимость работать сообща, чтобы противостоять враждебной деятельности России, а кроме того поднимет вопрос о недавнем миграционном кризисе на границе с Белоруссией, который, как представляется, был организован [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко в качестве инструмента давления на наших европейских партнеров. Она подчеркнет, что Соединенное Королевство солидарно с Литвой и Латвией и поддерживает их усилия, направленные на то, чтобы справиться с этой ситуацией", - сказано в заявлении МИД.

По словам Трасс, Лондон намерен укреплять экономическое и технологическое партнерство, а также партнерство в сфере безопасности со странами Балтии, что облегчит для них задачу "противостояния злонамеренным силам". Она также подчеркнула, что обсудит с коллегами планы Лондона по созданию глобального альянса "свободолюбивых демократических стран" в противовес авторитарным режимам.

На литовско-белорусской границе с начала года задержаны более 4 тыс. нелегалов - в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.