БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Евросоюз расширил черный список по воссоединению Крыма с Россией, включив в него восемь человек, в том числе начальника Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонида Михайлюка. Об этом говорится в " Официальном журнале ЕС ", в котором в понедельник опубликованы соответствующие нормативные акты.

"Совет [ЕС] считает, что восемь физических лиц должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, на которые распространяются ограничительные меры", - отмечается в нем. Как подчеркивает Совет ЕС, "лица, добавленные в санкционный список, включают сотрудников правоохранительных органов - судей, прокуроров и сотрудников службы безопасности, ответственных за соблюдение российского законодательства" в Крыму, который не признается Брюсселем частью России.

Как говорится в Официальном журнале ЕС, под санкции попали начальник Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонид Михайлюк, руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев, а также крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов, следователь Магомед Магомедов и прокурор Евгений Колпиков.

Таким образом, как говорится в документе, в черный список входят 185 физических лиц и 48 юридических. Ограничительные меры предусматривают запрет поездок на территорию Евросоюза, а также замораживание активов и запрет на кредитование указанных физических и юридических лиц.

Данный блок индивидуальных запретительных мер является одним из трех пакетов санкций, введенных Евросоюзом против России в 2014 году, наряду с секторальными экономическими санкциями, действие которых было продлено последний раз в январе до 31 июля 2021 года, и санкций против граждан и компаний Крыма, которые действуют до конца июня и продлеваются раз в год.

Условием для отмены индивидуальных и экономических санкций ЕС называет полное выполнение Минских соглашений, игнорируя тот факт, что украинская сторона их полностью саботирует. Санкции в отношении Крыма ЕС отменять не намерен, пока полуостров остается в составе России.