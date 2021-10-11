Посол Украины в ФРГ считает, что политика Берлина в отношении России потерпела провал

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выступил с утверждением, что политика действующего правительства Германии в отношении России потерпела провал. Об этом дипломат заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung .

"Мы исходим из того, что все прозвучавшие в период предвыборной кампании [в Германии] заявления в пользу нового жесткого курса по отношению к Москве не будут забыты, а их воплотят в конкретные действия. Предыдущая политика умиротворения со стороны Берлина по отношению к России потерпела провал", - утверждал Мельник. "Мы надеемся, что будущее правительство ФРГ скорректирует былые ошибки в слишком уступчивом, почти наивном обращении [c Россией]", - заявил он.

Мельник заявил, что не разделяет оценку правительства ФРГ причин повышения цен на газ в Европе. Он утверждает, что Москва якобы "хочет шантажировать Германию и будущих партнеров по коалиции, чтобы ускорить сертификацию и ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2", намеренно создавая "ситуацию с нехваткой газа". При этом, по его словам, "правительство ФРГ отвергает прямую связь между резким ростом цен на газ и деструктивной политикой Кремля". "Мы не разделяем эту оценку", - отметил он.

"Украина призывает будущее правительство ФРГ признать в [будущем] коалиционном договоре "Северный поток - 2" огромной угрозой с точки зрения политики безопасности и заморозить проект", - сказал он. Тем самым, по мнению Мельника, Берлин "мог бы восстановить потерянное доверие в Восточной Европе".

Ранее журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщил, что Социал-демократическая партия Германии, "Союз-90"/"зеленые" и Свободная демократическая партия на переговорах о создании новой правящей коалиции в ФРГ намерены оставить в стороне вызывающую у них споры тему реализации "Северного потока - 2".

Перспективы вступления в ЕС

Украинский дипломат посетовал на то, что до сих пор "отсутствует ясная перспектива вступления" его страны в ЕС. "Эту стратегическую амбивалентность нужно срочно устранить. Здесь Германия и следующая коалиция должны играть ведущую роль и, сделав отважный внешнеполитический качественный прыжок, запустить, наконец, перспективу вступления [Украины] в ЕС", - продолжал он.

"У нас нет сомнений, что Украина присоединится к ЕС. Это лишь вопрос времени", - заявил посол. "Все остальное было бы непростительной стратегической ошибкой с фатальными последствиями для нашего континента", - считает Мельник, который известен своими резкими антироссийскими заявлениями.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство газопровода было завершено утром 10 сентября.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.