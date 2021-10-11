Новый президент Эстонии призвал решить проблему неравенства русскоязычных детей в детсадах

ТАЛЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Русскоязычные дети в Эстонии сталкиваются с неравенством уже на уровне детских садов. Об этом заявил вступивший в должность в понедельник новый президент Эстонии Алар Карис.

"В русскоязычных детских садах есть бесплатные уроки эстонского языка, - сказал он, выступая в Рийгикогу (парламенте) после вступления в должность президента. - Но родители могут покупать и дополнительные уроки. Они доступны только тем детям, чьи матери или отцы оплатили занятия. Но деньги на это есть не у всех. Таким образом, неравенство, зависящее от денег, возникает уже в детских садах. Это первое место, которое может повлиять на будущее русскоязычных детей в Эстонии, их конкурентоспособность на рынке труда, уверенность, что они являются равной частью общества. А ведь устранить это узкое место достаточно легко".

В 2019 году на тот момент министр образования и науки Эстонии Майлис Репс заявила, что все детские сады страны в будущем станут хотя бы частично эстоноязычными. Для этой цели она предложила создать в детских учреждениях дополнительные должности учителей эстонского языка - по одному в каждой русскоязычной группе. В результате по окончании детского сада все дети в русскоязычных группах должны будут владеть эстонским языком на уровне не хуже базового, добавила министр.

В разных регионах Эстонии в настоящее время действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах Эстонии обучаются свыше 20% всех школьников страны. Преподавание в них идет по системе "60/40", в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.