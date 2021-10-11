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Талибы исключат "нежелательных лиц" из временного афганского руководства

Кроме того, временное правительство дало распоряжение всем силовым ведомствам Афганистана "усилить меры безопасности в отношении государственных учреждений"

КАИР, 11 октября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) исключит "нежелательных лиц", находящихся на службе в сформированном им временном афганском правительстве. Соответствующее заявление опубликовал в понедельник на своей странице в Twitter представитель радикалов, замминистра информации и культуры страны Забихулла Муджахид.

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"В ходе сегодняшнего заседания кабинета министров в президентском дворце нашим руководством принято решение снять ряд нежелательных лиц с занимаемых ими должностей в "Исламском эмирате Афганистан" (используемое талибами название государства - прим. ТАСС)", - указывается в тексте заявления, в котором, однако, не уточняется, о ком именно идет речь.

Кроме того, временное правительство дало распоряжение всем силовым ведомствам Афганистана "усилить меры безопасности в отношении государственных учреждений".

Вместе с тем ведомствам, занимающимся социальными и экономическими вопросами, поручено "распланировать организацию поставок иностранной гуманитарной помощи всем, кто в ней нуждается", а также оказать поддержку коммерческому сектору.

Помимо этого, было решено возобновить в прежнем режиме работу Независимой транспортной вертолетной компании, а также "оказать необходимую поддержку всем остальным предприятиям, предоставляющим услуги перевозок в стране".

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