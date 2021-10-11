Самоходные гаубицы "Акация" ВС Белоруссии прошли капитальный ремонт в России

МИНСК, 11 октября. /ТАСС/. Уральский завод транспортного машиностроения (АО "Уралтрансмаш") провел капитальный ремонт самоходных гаубиц 2С3М "Акация", состоящих на вооружении белорусской армии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Результатом проведенного капитального ремонта стало полное восстановление ресурса самоходных гаубиц 2С3М "Акация", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

В пресс-службе уточнили, что в ходе ремонта были заменены все узлы и агрегаты. На технику установлены современные средства связи белорусского производства, а также приборы химической разведки и приборы ночного видения. Прибывшие после капитального ремонта на заводе-изготовителе "Уральский завод транспортного машиностроения" самоходные гаубицы 2С3М "Акация" поступили на вооружение 11-й отдельной механизированной бригады, проинформировали в Минобороны Белоруссии.

Самоходная модернизированная гаубица 2С3М "Акация" предназначена для поражения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники.