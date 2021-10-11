В Киеве заявили, что статья Медведева по Украине заслуживает внимания

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Статья заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в газете "Коммерсантъ" по Украине заслуживает внимания. Об этом заявила вице-премьер Украины по евроинтеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала "Украина-24" в понедельник.

"Я имела возможность прочитать эту статью. Ее сложно комментировать, но она стоит внимания", - сказала она. По ее мнению, часть посылов в этой статье ориентирована на западную аудиторию, часть - на украинскую и российскую. В то же время, заявила Стефанишина, "для украинцев там нет новых месседжей".

Статья Медведева под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" была опубликована на сайте газеты "Коммерсантъ" в понедельник. Зампред Совета безопасности РФ назвал отношения с представителями нынешних властей Украины бессмысленными и даже вредными, так как они регулярно меняют позицию и "соревнуются в постоянной брехне". В тексте, в частности, указывается, что президент Украины Владимир Зеленский поменял политическую, а также нравственную ориентацию и "начал служить наиболее оголтелым националистическим силам".