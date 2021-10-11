Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратит работу с 21 октября по требованию США

МИНСК, 11 октября. /ТАСС/. Генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке с 21 октября прекратит работу по требованию американской стороны.

"Сообщаем, что по требованию американской стороны генеральное консульство Республики Беларусь в г. Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября 2021 г.", - говорится в сообщении, размещенном на сайте диппредставительства.

В нем отмечается, что граждане Белоруссии, проживающие на территории консульского округа генерального консульства, включая Канаду, после закрытия дипучреждения смогут обращаться за совершением консульских действий в посольство республики в США. После 15 октября доступ в офис генконсульства будет невозможен.

На фоне возобновления американских санкций в отношении Минска МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек. Также белорусская сторона отозвала ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Белоруссии.

В сентябре глава дипведомства республики Владимир Макей заявил, что Минск определился с кандидатурой на пост посла в США, но не видит смысла направлять его в нынешних условиях.