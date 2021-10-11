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Генсек ООН заявил о снижении числа инцидентов при гуманитарных операциях в Афганистане

Антониу Гутерриш также призвал мировое сообщество наполнить афганскую экономику ликвидностью, чтобы предотвратить ее коллапс

ООН, 11 октября. /ТАСС/. Число инцидентов в ходе гуманитарных операций в Афганистане устойчиво снижается. Об этом заявил в понедельник журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, гуманитарные сотрудники действовали в сотрудничестве с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), который постепенно открывал доступ в запрашиваемые районы и обеспечивали безопасность при необходимости. "Число инцидентов в ходе гуманитарных операций устойчиво снижается", - сказал Гутерриш.

Гутерриш также призвал мировое сообщество наполнить афганскую экономику ликвидностью, чтобы предотвратить ее коллапс.

"Нам необходимо найти возможности, чтобы экономика [Афганистана] вновь заработала. Мы можем это сделать, не нарушая при этом международное право, - сказал он. - Мы должны найти возможности, чтобы создать условия для афганских профессионалов и гражданских сотрудников для продолжения их работы. Я призываю мировое сообщество сделать шаги и наполнить афганскую экономику ликвидностью для предотвращения коллапса". Гутерриш отметил, что необходимо предоставить наличные средства.

Теги
АфганистанГутерриш, Антониу
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