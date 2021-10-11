Зеленский обсудил с Меркель и Макроном Донбасс и подготовку встречи "нормандской четверки"

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которой стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, а также подготовку саммита "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина). Об этом он написал в понедельник в Twitter.

"Провел важный разговор с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном относительно активизации переговоров для завершения войны в Донбассе и подготовки саммита "нормандской четверки", - проинформировал он. Зеленский сообщил, что Германия и Франция выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира на востоке страны.