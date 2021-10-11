Главы МИД Британии и стран Балтии договорились укреплять устойчивость против действий РФ

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс и ее коллеги из Латвии, Литвы и Эстонии Эдгарс Ринкевичс, Габриэлюс Ландсбергис и Эва-Мария Лийметс договорились укреплять коллективную устойчивость против действий России, которые якобы носят враждебный характер. Об этом говорится в совместном коммюнике, которое было принято в понедельник по итогам их встречи в загородной резиденции главы Форин оффиса в графстве Кент.

"Они договорились наращивать коллективную устойчивость против злонамеренной и враждебной российской деятельности, защищать интересы в сфере национальной безопасности как свои, так и своих союзников и призывают Россию выполнять свои международные обязательства в области прав человека", - отмечается в документе.

Власти России последовательно отвергали утверждения западных лидеров, что действия Москвы носят агрессивный или враждебный характер по отношению к другим странам.

Одновременно главы внешнеполитических ведомств четырех стран договорились "работать совместно на международной арене", требуя "выполнения международных обязательств, в том числе в области прав человека", не только от России, но и от Китая.

Относительно Белоруссии Великобритания выразила солидарность с Литвой и Латвией "перед лицом недавней гибридной операции [президента Белоруссии Александра] Лукашенко в деле [организации] потоков нелегальных мигрантов через границу ЕС с целью оказать давление на соседей Белоруссии". "Подобное вредительское, агрессивное и эксплуатирующее поведение должно прекратиться", - говорится в документе. Участники встречи выразили обеспокоенность "систематическим нарушением прав человека и основных свобод в Белоруссии" и договорились "работать совместно на международной арене, призывая [белорусский] режим освободить политических заключенных и начать содержательный диалог с оппозицией, который приведет к свободным и честным выборам".

На литовско-белорусской границе с начала года задержаны более 4 тыс. нелегалов - в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.