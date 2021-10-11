СМИ: в Сенате Чехии обсудят перераспределение полномочий находящегося в госпитале Земана

ПРАГА, 11 октября. /ТАСС/. Конституционная комиссия Сената Чехии рассмотрит во вторник возможность снятия части полномочий президента республики с Милоша Земана, находящегося в реанимации в Центральном военном госпитале в Праге. Такой вариант, как считают в верхней палате парламента, необходимо учитывать, если болезнь главы государства затянется и он не сможет вести переговоры с партийными лидерами о формировании нового правительства страны после состоявшихся 8 и 9 октября выборов в Палату депутатов. Об этом сообщило в понедельник Чешское телевидение.

Сенаторы намерены обсудить меры, необходимые для стабилизации конституционных институтов республики из-за возможных осложнений болезни Земана. При этом, как подчеркивают они, наилучшим вариантом было бы скорейшее выздоровление президента, отметило ТВ.

Между тем Земан, доставленный 10 октября в Центральный военный госпиталь в Праге, остается в анестезиологическо-реанимационном отделении, предназначенном для больных, чья жизнь находится под угрозой.

Пресс-служба госпиталя в понедельник проинформировала, что состояние здоровья Земана стабильное, а лечащий врач президента - директор госпиталя Мирослав Заворал - сказал, что глава государства был госпитализирован из-за осложнений в связи с хроническим заболеванием. Диагноз он сообщить отказался по требованию пациента.

77-летний Земан прошел в сентябре плановую госпитализацию в Центральном военном госпитале в Праге. Глава государства страдает невропатией ног. Из-за этой болезни он недавно переместился в инвалидное кресло. Президент жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. При этом ранее он наблюдался у врачей по поводу диабета.

В последнее время появилась информация, что у Земана серьезные проблемы с печенью и именно поэтому он проходит курс лечения. Его лечение в госпитале, как говорят медики, может занять около трех недель.