Делегация Германии провела в Дохе переговоры с талибами

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Германская делегация провела в понедельник в Дохе переговоры с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Стороны, в частности, обсуждали вопросы безопасности и террористической угрозы, сообщил журналистам представитель МИД ФРГ.

"Сегодня германская делегация встретилась в Дохе с высокопоставленными представителями "Талибана". Наша делегация на переговорах сконцентрировалась на возможности безопасного и беспрепятственного выезда людей, за которых Германия несет особую ответственность, соблюдении прав человека, прежде всего женщин, инклюзивном характере политического и общественного процесса, а также на вопросах безопасности и террористической угрозы, которая исходит с афганской территории", - отметили в МИД ФРГ. Там заявили, что "переговоры прошли в деловой атмосфере".

"Германская делегация снова подчеркнула, что правительство ФРГ касательно будущей деятельности талибов будет судить по их действиями, а не словам", - сообщил представитель МИД.