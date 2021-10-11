Главой Миграционной службы Украины назначили Наталью Науменко

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Правительство Украины назначило Наталью Науменко главой миграционной службы страны. Об этом сообщил в понедельник представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Правительство сегодня, 11 октября 2021 года, назначило Науменко Наталью Николаевну главой Государственной миграционной службы Украины", - написал он в Telegram-канале. Мельничук уточнил, что ранее она занимала должность первого заместителя этого ведомства.

Ранее украинское издание "Антикор" со ссылкой на источники в МВД распространило информацию, что Науменко якобы стоит за созданием "схемы получения статуса беженца лицами с криминальной историей и богатыми нелегальными мигрантами из Афганистана, Сирии и других стран".

Правительство Украины 29 сентября уволило предыдущего руководителя службы Максима Соколюка, который занимал этот пост почти шесть лет. Незадолго до отставки в его кабинете провели обыски детективы Национального антикоррупционного бюро Украины. По данным местных СМИ, он фигурирует в ряде уголовных дел и подозревается в масштабном хищении средств.