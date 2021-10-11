Зеленский назвал "нормандский формат" единственной площадкой по урегулированию в Донбассе

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "нормандский формат" (Германия, Франция, Россия и Украина) является в настоящее время единственной площадкой, в рамках которой возможно решать вопрос об урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом он заявил в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, фрагмент которых опубликовал в Telegram-канале украинский телеканал "Дом" в понедельник.

"Я полностью поддерживаю этот формат и считаю, что кроме нормандского формата у нас больше нет на сегодня площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно завершить войну на востоке Украины", - сказал он.

Президент добавил, что очень бы хотел проведения встречи лидеров "нормандского формата" в ближайшее время. "Я бы хотел также, чтобы наша встреча была предметной в "нормандской четверке", - добавил он.

Ранее в офисе главы украинского государства сообщали, что в понедельник стороны обсуждали дальнейшие шаги по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, а также подготовку саммита "четверки".

Кроме того, в понедельник состоялся телефонный разговор Меркель и Макрона с президентом России Владимиром Путиным. В пресс-службе Кремля сообщали, что лидеры отметили важность реализации минских соглашений как безальтернативной основы урегулирования. По итогам разговора они поручили продолжить обсуждение возможности проведения саммита лидеров "четверки".

О "нормандском формате"

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже. В числе неотложных мер тогда были названы всеобъемлющее прекращение огня, разведение сил и средств, обмен пленными в формате "всех на всех", достижение договоренности об открытии на линии соприкосновения новых пунктов пропуска. Отдельный параграф коммюнике был посвящен политической части мирного урегулирования конфликта в Донбассе, где шла речь о необходимости закрепления на постоянной основе в украинском законодательстве особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и включения в законодательство "формулы Штайнмайера". До сих пор большая часть договоренностей остается невыполненной.