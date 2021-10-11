Меркель, Макрон и Путин условились о встрече глав МИД "нормандской четверки"

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин провели трехсторонний телефонный разговор, посвященный вопросам урегулирования конфликта на Украине, во время беседы лидеры договорились о проведении "в ближайшее время" встречи глав МИД стран "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина). Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер и французский президент призвали российского президента способствовать продвижению переговоров в "нормандском формате". Участники переговоров договорились попросить министров иностранных дел для этого встретиться в ближайшее время", - отметил Зайберт.

Представитель кабмина указал на то, что разговор с Путиным состоялся после видеоконференции Меркель и Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским. "В центре ее внимания находились выполнение минских договоренностей по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины", - сообщил он. По словам Зайберта, Меркель, Макрон и Зеленский "подчеркнули необходимость полностью реализовать минские соглашения и решения парижского саммита ["нормандской четверки"] от декабря 2019 года и выразили готовность продолжать усилия в "нормандском формате".

Как ранее в понедельник сообщила пресс-служба Кремля, Путин, Меркель и Макрон обсудили "вызывающую озабоченность ситуацию в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта". При этом три лидера отметили важность реализации минских соглашений как безальтернативной основы урегулирования. Кроме того, согласно сообщению пресс-службы Кремля, в ходе разговора Путин "дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих нормандских саммитах, в том числе в Париже".

В предыдущий раз Путин говорил с Макроном и Меркель 30 марта, беседа прошла в формате видеоконференции. Тогда, помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.