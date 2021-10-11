Талибы считают, что реализация Дохийского соглашения решит все спорные вопросы с США

КАИР, 11 октября. /ТАСС/. Реализация достигнутого в феврале 2020 года Дохийского соглашения между США и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) разрешит все спорные вопросы между сторонами. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Дохе назначенный талибами глава МИД во временном правительстве Афганистана мавлави Амир Хан Моттаки, выступление которого в прямом эфире транслировал катарский телеканал Al Jazeera .

"Реализация Дохийского соглашения поможет в преодолении существующих между Кабулом и Вашингтоном препятствий. Этот документ не только проложил путь к безопасному выводу иностранных сил из Афганистана, но также открыл новую главу в отношениях между "Исламским эмиратом Афганистан" (используемое "Талибаном" название государства - прим. ТАСС) и международным сообществом", - подчеркнул руководитель афганского внешнеполитического ведомства.

В то же время он раскритиковал американское руководство за заморозку афганских государственных резервов, отметив, что "это позор для такой великой державы, как США, накладывать запреты на находящуюся в более уязвимом положении страну". В настоящий момент радикалы имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов (из $9,4 млрд).

Между тем Моттаки в очередной раз указал на то, что "Талибан" желает установления "сбалансированных отношений со всеми странами, а также хороших отношений со своими соседями". В частности, рассуждая о контактах с Евросоюзом, представитель радикалов подчеркнул, что в Кабуле не желают, чтобы "Европа была обременена афганскими беженцами". По информации Agence France-Presse, консультации между делегациями талибов и ЕС состоятся в Дохе 12 октября.

Говоря о ситуации внутри страны, глава МИД дал понять, что вся афганская территория, находящаяся под контролем талибов, в настоящий момент живет мирной жизнью. "Афганистан теперь является домом для афганцев, и это первый раз, когда сторонники и противники правительства все вместе живут в одной стране, и для них нет никакой опасности", - резюмировал он.

Переговоры в Катаре

8 октября руководство "Талибана" проинформировало о том, что высокопоставленная делегация движения во главе с Моттаки отправилась из Кабула в Доху на переговоры с представителями ряда государств и международных организаций. В субботу и воскресенье талибы провели консультации с представителями Госдепартамента. Как заявил Al Jazeera по их итогам Моттаки, переговоры были плодотворными и подготовили почву для признания сформированного талибами временного афганского правительства.

В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в распространенном заявлении указал, что дискуссии с "Талибаном" были откровенными и профессиональными.

Дохийские соглашения

29 февраля 2020 года руководство США во главе с занимавшим тогда пост президента Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно достигнутым договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы гарантировали, что не станут использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

После объявления Вашингтоном весной нынешнего года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы радикалы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны. В связи с этим многие страны заявили, что такой кабмин не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства страны, а также женщин.