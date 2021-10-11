Париж надеется на встречу министров в "нормандском формате" в предстоящие недели

ПАРИЖ, 11 октября. /ТАСС/. Франция надеется, что министерскую встречу в "нормандском формате" (Франция, ФРГ, Россия и Украина) удастся провести в предстоящие недели. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам телефонных переговоров, проведенных в понедельник президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным, и еще одной трехсторонней беседы, которую лидеры Франции и Германии провели в этот же вечер с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Эти беседы позволили подробно рассмотреть, как осуществляются договоренности, согласованные во время парижского саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года в рамках минских договоренностей", - отмечается в заявлении администрации Макрона. "Стороны отметили необходимость работать над полной реализацией этих выводов и согласились организовать в предстоящие недели министерскую встречу с участием Франции, Германии, России и Украины", - подчеркнули в Елисейском дворце.

Других подробностей бесед французского президента с партнерами по нормандскому формату на запрос ТАСС в Елисейском дворце не сообщили.

Как ранее в понедельник сообщила пресс-служба Кремля, Путин, Меркель и Макрон обсудили "вызывающую озабоченность ситуацию в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта". При этом три лидера отметили важность реализации минских соглашений как безальтернативной основы урегулирования. Кроме того, согласно сообщению пресс-службы Кремля, в ходе разговора Путин "дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих нормандских саммитах, в том числе в Париже".

В предыдущий раз Путин говорил с Макроном и Меркель 30 марта, беседа прошла в формате видеоконференции. Тогда, помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.