Боррель заявил о заинтересованности ЕС в укреплении региональных связей в Центральной Азии

ДУШАНБЕ, 11 октября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, что Евросоюз заинтересован в укреплении связей в центральноазиатском регионе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба таджикского лидера по итогам встречи в Брюсселе.

"Он [Боррель] также отметил, что Европейский союз заинтересован в укреплении региональных связей. Эти вопросы будут в центре внимания переговоров на предстоящей встрече министров иностранных дел G5+1 (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США) в Душанбе", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в ходе обсуждения вопросов безопасности стороны сосредоточили внимание на укреплении безопасности и стабильности в Таджикистане, в Центральной Азии в целом и в Афганистане. Рахмон и Боррель подчеркнули "плодотворные совместные усилия сторон в этой сфере, в частности, усиление защиты таджикско-афганской границы".

Как сообщили в аппарате президента Таджикистана, собеседники выразили удовлетворение уровнем и содержанием сотрудничества в энергетической сфере, включая реализацию проекта CASA-1000 (проект создания системы передачи электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан) и формирование зеленой экономики, особо подчеркнув необходимость их дальнейшего расширения. "Было подчеркнуто, что для дальнейшего укрепления связей необходима реализация принятых документов, в том числе реализация соглашения о сотрудничестве и партнерстве между Таджикистаном и Европейским союзом и присоединение Таджикистана к системе таможенных льгот для экспорта в Европу", - указали в пресс-службе.

Рахмон выразил благодарность Евросоюзу и его членам за поддержку глобальных инициатив Таджикистана по водным вопросам и смягчению последствий изменения климата. "В этой связи глава нашего государства заявил, что Таджикистан производит 98% электроэнергии за счет гидроэнергетических объектов, то есть из экологически чистых возобновляемых источников, по этим показателям занимает шестое место в мире и 135-е место по выбросам парниковых газов. В свою очередь, господин Боррель высоко оценил важную роль таджикской стороны в решении водных проблем и смягчении последствий изменения климата", - заключили в пресс-службе.

В понедельник президент Таджикистана провел переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которых стороны назвали важной реализацию новой европейской стратегии для стран Центральной Азии. Позже Рахмон и спикер Палаты представителей (нижняя палата) парламента Бельгии Элиан Тиллье рассмотрели вопросы политического и межпарламентского сотрудничества между двумя странами. Во вторник таджикский лидер осуществит визит во Францию, где ожидается встреча с президентом республики Эмманюэлем Макроном.