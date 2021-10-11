Журналисту "КП в Беларуси" предъявили обвинение по статье "Разжигание социальной вражды"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Следствие в Белоруссии предъявило обвинение журналисту издания "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадию Можейко по статьям 30 УК РБ "Разжигание социальной вражды или розни" и 369 УК РБ "Оскорбление представителя власти". Об этом сообщается на сайте газеты "Комсомольская правда".

"В понедельник, 11 октября, следствие официально предъявило нашему коллеге Геннадию Можейко обвинение по двум статьям: ст. 130 УК РБ ("Разжигание социальной вражды или розни") и ст. 369 УК РБ ("Оскорбление представителя власти")", - сказано в сообщении.

Отмечается, что следователь вынес решение в последние часы, когда истекали все процессуальные сроки, так как по белорусским законам обвинение должно быть вынесено не позже чем через 10 суток после задержания. Можейко до сих пор находится в СИЗО города Жодино в камере с карантином по коронавирусу. Адвокатам и родственникам его посещать нельзя, уточняет газета.

Издание "Комсомольская правда" 5 октября сообщило о закрытии представительства в Минске. В официальном сообщении редколлегии издания отмечалось, что всем сотрудникам закрытого представительства будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях "Комсомольской правды". Ранее МВД Белоруссии сообщало, что правоохранительные органы Белоруссии задержали Можейко на территории республики после его возвращения из России 1 октября. До этого Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by.