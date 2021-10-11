Генпрокуратура Абхазии попросила суд дать заключение по факту стрельбы депутата Ардзинбы

СУХУМ, 11 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба обратился в Верховный суд за заключением о наличии в действиях стрелявшего у здания МВД депутата парламента Алмасхана Ардзинбы состава преступления. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в понедельник вечером.

"Генеральный прокурор направил в Верховный суд представление о даче заключения о наличии в действиях Ардзинбы признаков преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 ("Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия") и частью 1 статьи 217 ("Незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов") Уголовного кодекса Республики Абхазия", - говорится в сообщении.

По версии органа предварительного расследования, 1 октября 2021 года, примерно в 00:10 мск в городе Сухум Ардзинба на служебном автомобиле Hyundai Tucson прибыл к контрольно-пропускному пункту МВД по улице Академика Марра, 35. "Грубо нарушая общественный порядок, демонстрируя пренебрежительное отношение к правам жителей на отдых в ночное время суток, умышленно, выражаясь нецензурной бранью в адрес сотрудников МВД, из незаконно приобретенного, хранимого, перевозимого и носимого при себе огнестрельного оружия - автомата Калашникова калибра 5,45 мм - Ардзинба произвел не менее 20 выстрелов вверх. После этого на автомашине скрылся с места преступления", - отмечается в сообщении.

Ранее на заседании парламента в понедельник генпрокурор сообщил, что Ардзинба от дачи показаний сотрудникам прокуратуры отказывается, ссылаясь на депутатскую неприкосновенность.