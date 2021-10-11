Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer провели полет над Балтийским морем

ТАСС, 11 октября. Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в понедельник совершили полет в небе над Литвой. Об этом сообщает пресс-служба командования ВС США в Европе и Африке.

По ее информации, совместное диспетчерское управление воздушной атакой (JTACS) из Литвы и 352-й дивизион специальных операций командования ВВС Великобритании, координировали действия с экипажами бомбардировщиков и определили имитированные наземные цели, после маневров бомбардировщики совершили посадку для дозаправки на авиабазе Шпангдалем в Германии.

Как отметили в пресс-службе, миссия была сосредоточена на повышении готовности и оперативной совместимости диспетчеров, ответственных за координацию авиаударов для поддержки наземных войск.

О бомбардировщиках

Полеты всех B-1B были приостановлены после того, как на авиабазе в Южной Дакоте техники обнаружили неполадки в насосе одного из бомбардировщиков.

В ведении 8-й воздушной армии находятся стратегические бомбардировщики и средства воздушного управления ядерным оружием. Пентагон имеет в своем распоряжении 62 B-1B, 20 B-2 и 76 B-52Н. В соответствии с российско-американскими договоренностями о сокращении стратегических наступательных вооружений B-1 был переоборудован в носитель неядерного вооружения.

Самолет B-1, сконструированный с использованием технологии обеспечения малозаметности "стелс", начал поступать в войска в середине 1980-х годов. Согласно планам Пентагона, 17 таких бомбардировщиков должны быть списаны в 2021 году.

В начале февраля Европейское командование ВС США объявило, что впервые разместит B-1B на территории своего союзника по НАТО - Норвегии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула тогда, что Москва расценивает данный шаг США как угрозу безопасности в регионе. Как ожидается, бомбардировщики будут совершать полеты в международном воздушном пространстве за Полярным кругом и в районе северо-западного побережья России.