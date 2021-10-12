Президент Мексики заявил о решении лично выступить в ООН в начале ноября

МЕХИКО, 11 октября. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ноябре приедет в Нью-Йорк, чтобы выступить в ООН. Об этом глава государства заявил в понедельник на пресс-конференции.

"Я отправлюсь в ООН 9 ноября, потому что Мексика займет пост председателя Совета Безопасности ООН, и я буду участвовать в заседании в ООН, я буду говорить о том, что считаю главной проблемой мира, о коррупции, которая порождает неравенство", - сказал президент. Мексика была избрана непостоянным членом Совбеза ООН на период с 2021 по 2022 год в июне 2020 года.

В начале июля прошлого года Лопес Обрадор побывал в Вашингтоне, где провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Визит в США стал для него первой зарубежной поездкой после того, как он занял высший государственный пост 1 декабря 2018 года.

В ноябре текущего года президент Мексики впервые лично будет присутствовать на заседании международной организации. До настоящего времени он участвовал в такого рода мероприятиях по видеосвязи.