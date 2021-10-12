СМИ: база шиитских отрядов на границе Сирии с Ираком подверглась авиаударам

БЕЙРУТ, 11 октября. /ТАСС/. Неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали в понедельник в пограничном с Ираком сирийском городе Бу-Кемаль базу шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии. Как передала саудовская телестанция Al Arabiya, по лагерю и складам с оружием было выпущено несколько ракет. В результате погибли трое бойцов, еще 15 получили ранения.

Очевидцы сообщили, что на базе шиитских отрядов прогремело по меньшей мере шесть взрывов. Al Arabiya предполагает, что атаку совершили израильские БПЛА.

8 октября беспилотники нанесли удары по штабу ополченцев рядом с госпиталем "Аиша" в Бу-Кемале. В тот же день, по сведениям телеканала, подверглись атаке иранские ракетные установки на военном аэродроме Т-4, расположенном на востоке провинции Хомс. Там получили ранения 12 шиитских бойцов и шесть сирийских военнослужащих.

Всего с 3 сентября военные позиции и базы шиитских формирований в провинции Дейр-эз-Зор подвергались нападениям с воздуха не менее четырех раз. Шиитские ополченцы обеспечивают охрану стратегического шоссе в соседний Ирак.