В результате теракта на востоке Йемена погибли трое офицеров МВД

КАИР, 12 октября. /ТАСС/. Трое офицеров МВД Йемена погибли в понедельник в результате теракта на востоке страны. Об этом сообщает информационное агентство Saba со ссылкой на заявление ведомства.

По его данным, атака была совершена в городе Сейюн в расположенной в 700 км от Саны провинции Хадрамаут. Террористы заложили самодельную взрывчатку в машину сотрудников органов внутренних дел и подорвали ее, когда правоохранители сели в транспорт.

В настоящее время ведется поиск преступников. В МВД также призвали граждан сообщать о любых подозрительных лицах и перемещениях боевиков.

Йемен, откуда родом семья Усамы бен Ладена (его отец происходит из Хадрамаута), давно стал прибежищем боевиков из-за слабой центральной власти и множества труднодоступных мест. За годы, предшествовавшие началу в 2011 году народных волнений, в республике неоднократно совершались теракты и диверсии, мишенями которых были иностранные туристы, дипмиссии западных стран и их сотрудники, силы безопасности и объекты инфраструктуры, главным образом нефтяные.

Экстремисты значительно укрепили свои позиции вслед за охватившими страну революционными событиями 2011 года и вновь резко активизировались после начала аравийской коалицией военной операции в Йемене против шиитских мятежников-хуситов (сторонники движения "Ансар Аллах") в марте 2015 года. Неоднократно там заявляли о себе как радикалы из "Аль-Каиды", так и террористическая группировка "Исламское государство" (обе запрещены в РФ), боевики которой нередко устраивали нападения как на позиции силовиков, так и на гражданские объекты.