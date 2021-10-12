Париж и его партнеры по ЕС заявили о неприятии рыболовной политики Лондона

ПАРИЖ, 11 октября. /ТАСС/. Франция и ее европейские партнеры считают неадекватными действия Лондона в области рыболовства. Об этом заявили в понедельник во французском министерстве по делам моря.

"Ответ Великобритании на запросы о предоставлении лицензий на рыболовство является неадекватным", - отметили в министерстве, сославшись на единую позицию 11 ведущих рыболовных стран Западной Европы во главе с Францией.

Недовольство Парижа вызвало ограничение британскими властями выдачи разрешений на вылов рыбы в водах Джерси. Так, Франции было предоставлено лишь 200 лицензий - фактически вдвое меньше, чем она требовала.

"Единство рыболовных стран является крайне важным, поскольку это позволит вести эффективные переговоры с Лондоном", - сказала министр по делам моря Анник Жирарден. По ее словам, эта позиция будет подкреплена соответствующими мерами в отношении Великобритании, которые будут объявлены до конца октября.

Ранее премьер-министр республики Жан Кастекс, отвечая на вопросы депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента), предупредил, что Франция оставляет за собой право пересмотреть все условия выполнения различных договоров, заключенных с Великобританией под эгидой ЕС, в случае упорства Лондона. Это будет касаться и двустороннего сотрудничества с Великобританией, заявил глава французского правительства.

В свою очередь госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что Париж может принять меры в энергетической области для давления на Лондон. Он напомнил, что Великобритания зависит от Франции в области энергоснабжения.