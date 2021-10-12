На 23-м саммите Украина - ЕС в Киеве обсудят перспективы сотрудничества сторон

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Саммит Украина - ЕС, который станет уже 23-м по счету, открывается во вторник в Киеве. Под председательством президента Украины Владимира Зеленского, председателя Евросовета Шарля Мишеля и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен стороны обсудят текущее взаимодействие и перспективы развития отношений.

Как сообщила в понедельник пресс-служба офиса президента Украины, запланировано обсуждение достижений и перспектив в вопросах внедрения соглашения об ассоциации с ЕС, а также зоны свободной торговли. Кроме того, будут подняты вопросы энергетической безопасности и укрепления отраслевого сотрудничества. В отдельное обсуждение вынесено сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

На саммите запланировано подписание ряда двусторонних соглашений, а также принятие совместного заявления.

За день до начала саммита Зеленский по телефону обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном урегулирование ситуации в Донбассе, а также подготовку к саммиту "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина). По итогам беседы он проинформировал, что Германия и Франция выступают за достижение договоренностей о "согласованных последовательных шагах, которые смогут обеспечить установление мира" в Донбассе. Отдельно подчеркнута важность выполнения сторонами обязательств, взятых на парижском саммите в декабре 2019 года.

Кроме того, также в понедельник состоялся телефонный разговор Меркель и Макрона с президентом России Владимиром Путиным. В пресс-службе Кремля сообщили, что три лидера отметили важность реализации минских соглашений как безальтернативной основы урегулирования. По итогам разговора лидеры трех стран поручили продолжить обсуждение возможности проведения саммита "нормандской четверки". В Кремле добавили, что "с учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины" главы государств поручили политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки".

Ранее проведение саммита ожидалось в августе, однако он был перенесен на октябрь. В понедельник высокопоставленный представитель ЕС в контексте предстоящего мероприятия сообщил журналистам, что представители ЕС и Украины обсудят поставки российского газа, возможную военно-учебную миссию, Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, соглашение об ассоциации и реализацию реформ в его рамках, а также борьбу с гибридными угрозами и дезинформацией. Предыдущий саммит Украина - ЕС прошел в Брюсселе 6 октября 2020 года.