Сербия впервые оснастила военную технику российскими боевыми модулями

БЕЛГРАД, 12 октября. /ТАСС/. Сербская оборонная компания "Югоимпорт" (Yugoimport) впервые представила новейший бронетранспортер (БТР) Lazar III A1, оснащенный российскими боевыми модулями, на международной выставке вооружений "Партнер-2021", проходящей в Белграде (Сербия) с 11 по 14 октября, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Бронемашина Lazar III, разработанная "Югоимпорт", состоит на вооружении сербских министерства обороны и министерства внутренних дел. В штатной конфигурации она оснащается дистанционно-управляемым боевым модулем (ДУБМ) сербской разработки с 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом. Новая модификация машины, впервые представленная на "Партнере-2021", стала первой тяжеловооруженной модификацией Lazar III A1.

Усовершенствованная машина получила российский ДУБМ 32В01 с 30-мм автоматической пушкой, а также необитаемый модуль с 57-мм пушкой.

Как сообщил ТАСС источник в сербском ОПК, установка новейших модулей позволит значительно повысить экспортный потенциал машины. "Благодаря установке российских модулей, Lazar III переходит из категории бронетранспортеров в категорию боевых машин пехоты с существенно улучшенной огневой мощью. Это позволит ему бороться с полным спектром целей на поле боя, за исключением тяжелой бронетехники", - сообщил источник.

Новые модули, установленные на сербскую бронемашину Lazar III, разработаны российским ЦНИИ "Буревестник" (входит в состав концерна "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех"). Необитаемый боевой модуль 32В01 был впервые представлен на международной выставке вооружений IDEX 2015, прошедшей в г. Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) в 2015 году.