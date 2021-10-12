Глава ЛНР заявил, что Зеленскому нужна имитация желания встретиться с Путиным

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходима имитация желания встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для иллюстрации легенды о войне Украины с Россией. Об этом заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"В заявлениях Зеленского (о встрече с Путиным) нет конструктива и нет стремления к урегулированию (конфликта на востоке Украины). Ему нужна имитация и демонстрация, что он может встретиться с Путиным, что он может говорить с Путиным, может с ним даже сфотографироваться, чтобы иллюстрировать свою любимую легенду - у Украины война с Россией. У Киева логика такова: ну если он вопросы урегулирования обсуждает с президентом России, то и война у них с Россией", - сказал Пасечник газете. Глава ЛНР подчеркнул, что, кроме желания навесить на Россию ярлык стороны конфликта, ничего другого в заявлениях Зеленского нет.

Пасечник также добавил, что он сам готов встретиться с Зеленским в любой точке линии соприкосновения и обсудить любые вопросы по урегулированию конфликта на востоке Украины. "Ни у меня, ни у моего коллеги Дениса Владимировича [Пушилина] нет табу и запретов на встречу с Зеленским, но у нас есть основной приоритет - прекратить кровопролитие и защитить наших граждан, чего, похоже, нет у Зеленского", - отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что перспектива контактов Москвы и Киева на высшем уровне пока не просматривается, поскольку не меняются модальности и статус предыдущих договоренностей.

В апреле Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины. Глава российского государства 22 апреля, комментируя это предложение, отметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями ДНР и ЛНР. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений.