Школы в Гонконге обязали проводить церемонии поднятия государственного флага КНР

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 октября. /ТАСС/. Департамент образования Гонконга издал циркуляр, обязывающий школы города еженедельно проводить церемонии поднятия государственного флага КНР под исполнение гимна. Об этом сообщила во вторник газета The Standard.

Нововведение вступит в силу с 1 января и направлено на усиление патриотического воспитания среди молодого поколения в этом специальном административном районе Китая, наделенном высокой степенью автономии по формуле "одна страна - две системы". Местным школам также разрешили вывешивать региональный флаг Гонконга рядом с национальным флагом при наличии второго флагштока.

Власти Гонконга в этом году начали прилагать усилия, направленные на внедрение курсов "патриотического воспитания" в школах, где также будет проводиться разъяснительная работа по тематике национальной безопасности. Это призвано позволить учащимся получить всестороннее представление о Китае, привить юным гонконгцам чувство национальной идентичности и единства с жителями КНР, научить их уважать и соблюдать закон, в том числе о нацбезопасности, понять конституционные права и обязанности.

"По замыслу Пекина, все это позволит вырастить из детей в бывшем британском анклаве хороших граждан, патриотов", - пояснил корреспонденту ТАСС источник в департаменте образования. Он отметил, что в 2019 году зачинщики массовых антиправительственных протестов в Гонконге активно манипулировали школьниками и студентами, незаконно вовлекая их в протестные акции, пытались радикализировать и настраивать против Китая.