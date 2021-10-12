Южная Корея и США обсудят возможность формального завершения Корейской войны

СЕУЛ, 12 октября. /ТАСС/. Республика Корея и США обсудят недавнее предложение южнокорейского президента Мун Чжэ Ина о документальном оформлении окончания Корейской войны. Как передает во вторник телеканал KBS World, об этом сообщил журналистам по прибытии в Вашингтон начальник управления национальной безопасности администрации президента Со Хун.

"Поскольку межкорейские каналы связи восстановлены, необходимо активизировать взаимодействие между двумя Кореями и между Северной Кореей и США. Этому будут посвящены общие консультации", - сказал Со Хун.

В то же время он уклонился от конкретного ответа на вопрос, поддержат ли США предложение о документальном оформлении окончания Корейской войны. Чиновник при этом подтвердил, что данный вопрос входит в повестку переговоров.

Ожидается, что 12 октября Со Хун встретится с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в ходе заседания 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 сентября призвал к скорейшему подписанию декларации об окончании Корейской войны, завершившейся в 1953 году перемирием. Формально стороны до сих пор находятся в состоянии вооруженного конфликта.

Позднее заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон назвала предложение южнокорейского лидера интересной, хорошей идеей.