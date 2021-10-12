Назарбаев: появились предпосылки для практического взаимодействия между СМВДА и ОБСЕ

НУР-СУЛТАН, 12 октября. /ТАСС/. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и ОБСЕ могут углубить практическое взаимодействие, для этого появились хорошие предпосылки. Такое мнение выразил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в приветствии участникам встречи глав МИД стран - участниц СВМДА, которое зачитал во вторник заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин.

Назарбаев отметил, что это мероприятие имеет особое значение, так как оно проходит в преддверии важного рубежа - в следующем году инициативе Казахстана о созыве СВМДА исполняется 30 лет. "За годы деятельности СВМДА вокруг нас сменилось очень многое. Мир и наши государства стали другими. Применительно к Азии можно отметить, что это теперь важный политический центр планеты, который в противовес концепциям глобального доминирования и холодной войны активно продвигает принципы партнерства, равноправия и взаимной солидарности за общее будущее человечества", - говорится в приветствии Назарбаева.

Первый президент Казахстана подчеркнул, что Азия сегодня занимает первое место в рейтинге регионов мира с наиболее высокими темпами экономического роста, обладая при этом все еще огромным неиспользованным экономическим, людским и природным потенциалом. "Появились также хорошие предпосылки, о чем я уже говорил на ряде международных площадок, для углубления практического взаимодействия между СМВДА и ОБСЕ в целях формирования общей евразийской системы безопасности", - отмечается в приветствии Назарбаева.

СВМДА- межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, направлен на формирование условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств, еще девять стран и пять международных организаций имеют статус наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в Нур-Султане.