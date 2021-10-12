Власти Украины заявили, что в стране разрешат двойное гражданство менее чем за год

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Закон о двойном гражданстве на Украине появится в течение следующего года. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД страны Евгений Енин.

"Такой документ [о двойном гражданстве] можно будет увидеть менее чем за год", - сказал он в интервью "Радио Свобода" (в РФ признано иноагентом). По его словам, сейчас проект документа изучают специалисты министерства юстиции и вскоре он появится в Верховной раде.

"По поручению президента [Владимира Зеленского] мы активно работаем над тем, чтобы решить вопрос множественного гражданства. За пределами Украины находятся десятки миллионов этнических украинцев, которые хотели бы более активно участвовать в культурных, политических и экономических процессах на территории нашего государства. В ближайшее время мы выйдем с соответствующим законопроектом, который, я надеюсь, оперативно рассмотрит Верховная рада Украины", - добавил Енин.

При этом замминистра отметил важность "найти правильный баланс, который позволит украинцам не отказываться от другого гражданства, если речь идет о странах ЕС или НАТО". "Также речь будет идти о приобретении гражданства Украины", - подчеркнул Енин.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что СНБО поручил кабинету министров разработать законопроект о двойном гражданстве. При этом он подчеркнул, что должностные лица, народные депутаты, те лица, которые работают в органах власти, не должны иметь двойного гражданства.

Сейчас украинское законодательство декларирует одно гражданство, но механизма лишения паспорта Украины за двойное гражданство нет, поэтому Украина юридически воспринимает людей с несколькими паспортами только как своих граждан - другие не признает. Украинское гражданство сохраняется вне зависимости от местожительства гражданина Украины, что часто приводит к множественному гражданству в случае проживания гражданина Украины в стране, где при натурализации необязательно отказываться от предыдущего гражданства.