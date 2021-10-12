Трое фигурантов дела Белгазпромбанка вышли из СИЗО

МИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Трем фигурантам дела Белгазпромбанка изменили меру пресечения, они вышли из СИЗО в Минске. Об этом во вторник сообщила пресс-служба штаба кандидата в президенты на выборах 2020 года Виктора Бабарико в Telegram-канале.

"Из СИЗО вышли подруга семьи Виктора Бабарико, его помощник и друг Светлана Купреева. Светлане Купреевой, Дмитрию Карако и Дмитрию Жердецкому изменили меру пресечения - они находятся дома со своими близкими. Связи с ними пока нет", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в СИЗО КГБ продолжает находиться сын Виктора - Эдуард Бабарико.

Член инициативной группы Бабарико Светлана Купреева проходила по делу об уклонении от уплаты налогов. Также вышел из СИЗО личный помощник Бабарико Дмитрий Карако, он также обвинялся в уклонении от уплаты налогов. Освобожден друг Виктора Бабарико - Дмитрий Жердецкий.

В июле Верховный суд приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы.

Бабарико, который 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, баллотировался на пост президента Белоруссии летом 2020 года. Комитет государственного контроля республики 11 июня прошлого года после обыска в кредитной организации возбудил уголовное дело по статьям "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", "Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере". Бабарико заявлял, что ситуация, сложившаяся вокруг организации, носит заказной, политический характер. Позже Бабарико задержали по подозрению в организации противоправной деятельности в банке. Вместе с ним в СИЗО КГБ был доставлен и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб. Всего по делу Белгазпромбанка было арестовано около 30 человек. Ряд фигурантов "дела Белгазпромбанка" приговорили к срокам от трех до шести с половиной лет лишения свободы.