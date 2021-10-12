МИД Белоруссии выразил сожаление в связи с требованием закрыть генконсульство в Нью-Йорке

"Требование США, прямым следствием которого является ухудшение условий консульского обслуживания белорусских граждан, на деле демонстрирует реальный смысл постоянных заявлений американской стороны о "поддержке" и "заботе" о белорусском народе. Сожалеем о данном решении и заранее просим граждан Беларуси и жителей США с пониманием отнестись к неудобствам в связи с необходимостью обращаться за консульской помощью исключительно в посольство Беларуси в Вашингтоне по независящим от нас обстоятельствам", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, размещенном во вторник на его сайте.

В МИД республики напомнили, что в связи с требованием американских властей генконсульство в Нью-Йорке вынуждено прекратить работу 21 октября. В ведомстве подчеркнули, что Белоруссия "в рамках имеющихся ресурсов и возможностей предпримет максимальные усилия в целях сохранения уровня оказания консульских услуг своим гражданам в условиях новых ограничений США".

В понедельник генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке сообщило о предстоящем прекращении работы по требованию американской стороны.

На фоне возобновления американских санкций в отношении Минска МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек. Также белорусская сторона отозвала ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Белоруссии. В сентябре глава дипведомства республики Владимир Макей заявил, что Минск определился с кандидатурой на пост посла в США, но не видит смысла направлять его в нынешних условиях.