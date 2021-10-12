Правительство талибов предложило всем военным вернуться на службу

КАБУЛ, 12 октября. /ТАСС/. Кабинет министров, сформированный захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), предложил вернуться на службу всем военным и сотрудникам учреждений, действовавших при предыдущем правительстве страны. Об этом сообщил в интервью корреспонденту ТАСС представитель радикалов, пресс-секретарь МВД Кари Саид Хости.

"Все сотрудники прежнего режима, как военные, так и гражданские, получили приглашение вернуться на службу в правоохранительные органы", - сказал он.

Говоря о ситуации с безопасностью в Кабуле, Кари Саид Хости подчеркнул, что за нее отвечают ряд структур, в том числе МВД, органы национальной безопасности и силы особого назначения. "Все они работают самостоятельно, - пояснил он. - Каждое подразделение контролируется определенным должностным лицом. При этом у министерства внутренних дел есть свои подразделения особого назначения, за которые отвечает министр".

Комментируя освобождение из афганским тюрем сотен преступников, пресс-секретарь отметил, что "эта проблема перешла от предыдущего правительства". "Действительно, преступники были выпущены на свободу без принятия надлежащих мер, многие стали рецидивистами, - сказал он. - Мы работаем над решением этой проблемы". Представитель МВД добавил, что новые власти "стремятся снизить уровень преступности в стране, и он, несомненно, снизится".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признало ни одно государство.