Суд в Минске рассмотрит жалобу на арест журналиста "КП в Беларуси" 13 октября

МИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Суд Партизанского района Минска 13 октября рассмотрит жалобу на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко. Об этом сообщили ТАСС во вторник в районном суде белорусской столицы.

"Жалоба будет рассмотрена судом в закрытом формате, решение будет озвучено в открытом режиме", - отметили в суде.

Газета "Комсомольская правда" в понедельник предположила, что следствие официально предъявило обвинение журналисту "КП в Беларуси" Геннадию Можейко по статьям белорусского УК "Разжигание социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти". Такой вывод издание сделало по тому, что журналист не вышел на свободу, а по белорусским законам обвинение должно быть вынесено не позднее, чем через 10 суток после задержания. Можейко был задержан 1 октября.

В правоохранительных органах к настоящему времени не сообщили о том, предъявлено ли журналисту обвинение.

Издание "Комсомольская правда" 5 октября сообщило о закрытии представительства в Минске. В официальном сообщении редколлегии издания отмечалось, что всем сотрудникам закрытого представительства будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях "Комсомольской правды". Ранее МВД Белоруссии сообщало, что правоохранительные органы Белоруссии задержали журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко на территории республики после его возвращения из России 1 октября. До этого Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by.