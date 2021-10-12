Украина и ЕС на саммите подписали соглашение об общем авиапространстве

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Украина и Европейский союз в рамках проходящего в Киеве одноименного саммита подписали соглашения об общем авиапространстве, о присоединении Украины к программе исследований и инноваций Horizon Europe, а также об участии Украины в программе "Креативная Европа" в 2021-2027 годах. Церемонии подписания во вторник транслировал офис президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

Подписание документов состоялось после переговоров Зеленского с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Мариинском дворце Киева.

Украина ожидает подписания соглашения о промышленном безвизовом режиме на следующем саммите Украина - ЕС, заявил Зеленский.