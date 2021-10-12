ЕС призвал Россию признать свою ответственность в качестве стороны конфликта в Донбассе

БРЮССЕЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Евросоюз призывает Россию признать свою ответственность в качестве стороны конфликта в Донбассе. Об этом заявила на пресс-конференции во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС - Украина в Киеве.

"Мы продолжаем поддерживать реализацию Минских соглашений, мы поддерживаем вашу позицию полностью. И мы призываем Россию признать свою ответственность в качестве стороны конфликта", - сказала она.

РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе.