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Зеленский призвал Евросоюз предоставить Украине европейскую перспективу

Президент Украины ожидает от руководства ЕС и государств - членов союза "смелости и дальновидности"

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководство ЕС и государства - члены союза быть "смелыми и дальновидными" и предоставить Украине европейскую перспективу. Об этом он сказал во вторник на пресс-конференции по итогам саммита Украина - ЕС.

"Очень ожидаем от руководства Европейского союза и государств-членов смелости и дальновидности в видении Украины как неотъемлемой составляющей европейского пространства", - сказал Зеленский.

"Предоставление европейской перспективы Украине, которая разделяет общие с ЕС ценности, в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС - логический и ожидаемый шаг. Для достижения этой цели Украина будет настойчиво работать со всеми партнерами и государствами ЕС", - добавил президент.

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