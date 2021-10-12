Талибы заявили о стремлении создать государство, соответствующее международным стандартам

ТЕГЕРАН, 12 октября. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) рассчитывает создать в Афганистане политическую структуру, которая будет отвечать нуждам страны и соответствовать международным стандартам. Об этом заявил и.о. министра иностранных дел во временном правительстве талибов Амир Хан Моттаки.

"Мы открыли новую главу во взаимоотношениях с внешним миром, - цитирует его во вторник афганский телеканал TOLOnews, - Мы добиваемся создания политической структуры, отвечающей нашим внутренним нуждам и соответствующей международным стандартам. "Исламский Эмират" (так талибы называют свое государство) направил миру и странам региона послание добрых отношений. Мы не стремимся вмешиваться во внутренние дела какой бы то ни было другой страны и ожидаем того же от них. Мы стремимся полностью использовать потенциал Афганистана как перекрестка мировых путей".

По его словам, миру не стоит оказывать давление на Афганистан, вместо этого следует оказать помощь стране в проведении преобразований. "Прежнее правительство не смогло провести реформы в течение 20 лет, а теперь мировое сообщество требует сделать это за пару месяцев", - отметил Амир Хан Моттаки.

После объявления Вашингтоном весной нынешнего года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны. В связи с этим многие страны заявили, что такой кабмин не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства страны, а также женщин.