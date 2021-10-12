Зеленский: Киеву не хватает понимания, когда завершится успехом движение Украины в ЕС

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Украинское общество не обладает достаточным пониманием того, когда страна выйдет на финишную прямую в процессе европейской интеграции. Об этом во вторник заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в рамках саммита Украина - ЕС с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"В нашем обществе и лидерам страны не хватает этого понимания - о том, что мы идем тем путем, о том, где тот финиш и есть ли он, потому что мы очень в это верим и делаем все на этом пути, делаем все, чтобы финиш был в ближайшее время", - заявил Зеленский, говоря о европейской перспективе Украины. По его мнению, ЕС должен дать соответствующий сигнал украинскому обществу.