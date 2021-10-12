Украина и ЕС договорились начать стратегический энергетический диалог

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Участники саммита Украина - Европейский союз договорились начать стратегический энергетический диалог между Киевом и ЕС. Об этом украинский президент Владимир Зеленский сообщил во вторник журналистам после церемонии подписания документов по итогам саммита.

"Во время встречи <...> мы договорились начать стратегический энергетический диалог высокого уровня между Украиной и ЕС. Необходимо выработать совместное долгосрочное видение энергетической безопасности Европы", - сказал Зеленский.

Украина хочет сохранить транзит российского газа в Европу по своей территории, чтобы не нести финансовые потери, заявил украинский президент.

"В любом случае очень важно для нас сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по $2 млрд (такую сумму Украина получает от России за транзит газа - прим. ТАСС) законных никто не хочет, поэтому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности", - отметил Зеленский.