Президент Киргизии отправил правительство в отставку

БИШКЕК, 12 октября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил во вторник в отставку главу кабинета министров Улукбека Марипова и весь состав правительства. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент подписал указ "Об отставке кабинета министров Кыргызской Республики". Согласно указу, действующий состав кабинета министров отправлен в отставку", - говорится в сообщении.

Еще одним указом Жапаров освободил от занимаемой должности председателя кабмина Улукбека Марипова.

По решению президента, занимавшие должности членов кабмина лица "продолжат исполнение своих обязанностей до формирования нового состава" исполнительного органа, при этом, как говорится в указе президента, Марипов "освобожден от исполнения обязанностей председателя кабинета министров". Новым и.о. главы кабмина, который будет в то же время руководителем президентской администрации, Жапаров назначил своего однофамильца Акылбека Жапарова, возглавлявшего с июня Минэкономики. На посту главы администрации он сменил Суйунбека Касмамбетова, который во вторник был назначен госсекретарем Киргизии.

В понедельник лидер киргизского государства подписал принятый ранее парламентом конституционный закон, в соответствии с которым руководитель президентской администрации одновременно является главой кабинета министров.

Референдум о внесении поправок в основной закон республики состоялся в апреле 2021 года. В соответствии с новой редакцией конституции, в стране значительно усиливаются полномочия президента, который фактически получает полный контроль над деятельностью исполнительной власти, а также сокращаются возможности парламента и правительства. В частности, число депутатов сокращается со 120 до 90 человек, причем 36 из них теперь будут избраны в одномандатных округах. Ранее депутаты избирались исключительно по партийным спискам. Парламент также лишился полномочий по формированию состава и структуры правительства.