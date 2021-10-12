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Глава Еврокомиссии не ответила на прямой вопрос о сроках вступления Украины в Евросоюз

Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что стороны "обсудили сближение и договорились продолжать дискуссию"

БРЮССЕЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза и Украины обсудили на саммите в Киеве сближение и договорились продолжать дискуссию. Таким образом председатели Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен ответили на прямой вопрос о сроках вступления Украины в Евросоюз на пресс-конференции по итогам саммита.

"Мы очень близки. Это процесс, который включает в себя реформы, постепенную экономическую интеграцию, политическую ассоциацию с ЕС, полную реализацию соглашения об ассоциации. Важно то, что мы одна большая европейская семья", - сказала фон дер Ляйен.

Глава Евросовета Шарль Мишель добавил в свою очередь, что стороны "обсудили сближение и договорились продолжать дискуссию".

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