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Пашинян прибыл в Москву для встречи с Путиным

Встреча двух лидеров ожидается примерно в 17:00 мск

ЕРЕВАН, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян.

"Премьер-министр Никол Пашинян находится с рабочим визитом в РФ", - написала она в Facebook.

Встреча Пашиняна и Путина ожидается примерно в 17:00 мск. Ранее армянский кабмин анонсировал, что лидеры Армении и России на встрече обсудят реализацию заявлений по Нагорному Карабаху, ситуацию в регионе, совместную повестку армяно-российских отношений, а также взаимодействие в интеграционных объединениях.

В нынешнем году Путин и Пашинян провели три личные встречи, более 10 раз разговаривали по телефону.

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Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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