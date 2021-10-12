ЕС призвал реформировать судебную систему и Конституционный суд Украины

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Европейский союз призвал к скорейшему проведению судебной реформы на Украине и к реформе Конституционного суда страны. Об этом говорится в совместном заявлении, принятого по итогам состоявшегося во вторник в Киеве саммита Украина - ЕС.

"Мы подтвердили, что всестороннее и последовательное внедрение судебной реформы остается жизненно важным для укрепления устойчивости Украины и ее будущего успеха. В этом контексте мы приветствовали принятие изменений в законы Украины "О Высшем совете правосудия" (ВСП) и "О судоустройстве и статусе судей", которые имеют решающее значение для восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины", - говорится в документе. "Мы подчеркнули необходимость скорейшего внедрения этих реформ и реформы Конституционного суда. Мы также приветствовали восстановление уголовной ответственности за недостоверное декларирование имущества", - отмечается в заявлении.

Ранее Запад призывал Киев неоднократно укорить судебную реформу, послы стран "большой семерки", в частности, выражали обеспокоенность ее саботажем.

Верховная рада одобрила два ключевых закона, необходимых для реализации судебной реформы Украины. Первый, принятый 29 июня, определяет порядок проведения конкурса и назначения на должность члена ВККС Украины. Согласно документу, во время голосования при отборе членов ВККС решающий голос будет принадлежать международным экспертам. После избрания всех членов комиссии ВККС сможет начать процедуру назначения новых судей в суды общей и специальной юрисдикции.

Украинский парламент 14 июля одобрил закон, который наделяет международных экспертов ведущей ролью при формировании состава ВСП. Закон предполагает создание этического совета, который будет определять соответствие кандидата на должность члена ВСП. Закон содержит ключевую правку, которую рекомендовала Венецианская комиссия Совета Европы, о том, что ни одно решение этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере два международных эксперта.