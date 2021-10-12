Украина и ЕС договорились координировать усилия по безопасности в Черном море

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Украина и Европейский союз договорились координировать международные усилия в связи с растущими угрозами безопасности и стабильности в черноморском регионе. Об этом идет речь в совместном заявлении участников саммита Украина - ЕС, который состоялся во вторник в Киеве.

"Мы договорились о важности координации международных усилий для укрепления стойкости к растущим угрозам безопасности и стабильности в черноморском регионе", - говорится, в частности, в тексте документа.

Участники саммита также обратились к России с призывом обеспечить проход в Азовское море и осудили решение о закрытии части Черного моря для иностранных военных кораблей. "Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и из него в соответствии с международным правом. Мы осуждаем решение России закрыть части Черного моря для нероссийских военных кораблей", - отмечается в заявлении.

В апреле 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря. Согласно распоряжению, право на использование части акватории залива Азовского моря предоставлено Минобороны "исключительно для обеспечения обороны страны и безопасности государства". Распоряжение исключает использование этого участка для рыбоводства и рыболовства.

Согласно бюллетеню управления навигации и океанографии Минобороны РФ, с 24 апреля до 31 октября приостановлено осуществление прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря в зоне территориальных вод России.